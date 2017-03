Attentat de Londres: Donald Trump Jr fait polémique

23-03-2017 | 14h51

La polémique était inévitable suite à cette remarque inacceptable de la part de Donald Trump Jr, le fils aîné du nouveau président américain.

Donald Trump Jr a publié sur sa page un article de The Independant sur l'édile londonien Sadiq Khan suivi du commentaire suivant: «C’est une plaisanterie ?! Le maire de Londres dit que les attaques terroristes font partie de la vie dans les grandes villes.»

You have to be kidding me?!: Terror attacks are part of living in big city, says London Mayor Sadiq Khan https://t.co/uSm2pwRTjO — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 22, 2017

Cependant cet article datait du 22 septembre 2016 et non du jour des attentats et Don s'est bien gardé de le préciser.

Un article mal approprié de la part de Donald Trump Jr

À cette époque, Sadiq Khan avait été invité à réagir après l'attaque de Chelsea à New York. Il avait affirmé que le risque terroriste «fait partie de la vie d’une grande ville mondiale.» Il avait également affirmé auprès du New York Times que «rien n’est plus important pour moi que de garder les Londoniens en sécurité. Je veux m’assurer que chaque agence et chaque individu impliqué dans la protection de notre ville a les ressources et l’expertise nécessaires pour réagir en cas d’attaque.»

La colère des internautes

Les internautes se sont alors déchaînés sur le tweet posté par Trump Jr. «Vous êtes un ignorant. Restez en-dehors de nos affaires», «vos lectures critique sont aussi honteuses que celles de votre père. Vraiment misérable de déformer les propos du maire pour votre propre gain»

Interrogé pour répondre à cette polémique, le fils du président américain a affirmé qu'il n'avait pas à répondre aux questions suscitées par chacun de ses tweets...