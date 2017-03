Voici le Justin Trudeau néerlandais

17-03-2017 | 13h57

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a de la compétition en Europe. Un jeune politicien néerlandais du nom de Jesse Klaver va peut-être bientôt lui ravir le titre de l'homme le plus populaire de la planète.

Avez-vous remarqué la ressemblance avec Justin Trudeau? Tout comme notre Justin national, il possède une chevelure brune et bouclée, il est charismatique et apporte un vent de fraîcheur.



Le jeune homme de 30 ans qui dirige le parti écologiste des GroenLinks vient de tripler son score avec 14 sièges au parlement lors des élections du 15 mars. Il est le plus jeune dirigeant de parti de l'histoire des Pays-Bas.

À l'âge de 23 ans, il devient le plus jeune membre du Conseil social et économique aux Pays-Bas, chargé de conseiller le gouvernement et le Parlement sur les grands enjeux politiques.

Comme Justin Trudeau, il aime prendre des selfies.

Malheureusement mesdames, son cœur n'est plus à prendre. Il s'est marié à sa compagne Jolein en 2013 et ils ont deux enfants. L'histoire ne dit pas si sa femme chante aussi bien que l'épouse de Justin Trudeau, Sophie Grégoire.

Jesse Klaver, le futur premier ministre des Pays-Bas?