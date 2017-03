Une violente tempête de neige frappe le nord-est des États-Unis

Catherine Triomphe 14-03-2017 | 08h49

NEW YORK - Une violente tempête de neige s'est abattue mardi sur le nord-est des États-Unis, provoquant la fermeture des écoles, l'annulation de milliers de vols et le report d'une rencontre du président Donald Trump avec la chancelière allemande Angela Merkel.

Après un hiver inhabituellement clément, le blizzard baptisé «Stella» par le service de la météo nationale devrait se traduire par des rafales pouvant atteindre 96 km/h, augmentant le ressenti de froid et le manque de visibilité. La neige devait atteindre 61 cm à New York.

Le service de la météo a émis une alerte au blizzard pour 24 heures, à partir de lundi minuit. Les régions les plus touchées sont celles de New York, du New Jersey, de Philadelphie et du sud du Connecticut, où vivent quelque 19 millions de personnes. Mais des chutes de neige étaient attendues depuis la Caroline du Nord jusqu'à l'État septentrional du Maine, en passant par Washington.

La première rencontre entre Donald Trump et Angela Merkel, qui était prévue mardi à la Maison-Blanche, a ainsi été reportée à vendredi.

Et la floraison des cerisiers de la capitale fédérale, une attraction que les touristes viennent traditionnellement admirer par centaines de milliers, pourrait être compromise à 90 %, selon l'administration des parcs nationaux.

Donald Trump, qui fait face à la première grosse tempête de sa présidence, a cependant assuré que le gouvernement était fin prêt à affronter cette tardive offensive hivernale.

«Espérons que ce ne sera pas aussi terrible que certains le prévoient. C'est généralement le cas», a-t-il ajouté, en invitant la population à suivre les conseils des autorités.

New York paralysée

Plus de 6 800 vols ont déjà été annulés, dont plus de 2 300 à destination ou au départ des seuls aéroports de New York, JF Kennedy, La Guardia et Newark, selon le service FlightAware qui recense retards et annulations.

Les aéroports de Washington, Philadelphie, Boston et, dans une moindre mesure, Chicago, où la neige est déjà tombée lundi, étaient aussi touchés.

Une alerte aux inondations a également été diffusée le long des côtes. Et des pannes de courant n'étaient pas exclues.

La ville de New York, poumon économique des États-Unis, et ses 8,5 millions d'habitants s'annonçait quasi-paralysée.

Le siège de l'ONU sera fermé, alors que des milliers de délégués devaient assister à une conférence sur les femmes.

Le maire Bill de Blasio a annoncé la fermeture de toutes les écoles et le déploiement de 1 600 chasse-neige et 689 engins de salage.

«Ça devrait être un sérieux blizzard», a-t-il indiqué lors d'un point presse. «Il pourrait y avoir jusqu'à 60 cm de neige (en une journée, ndlr), ce qui en ferait l'une des plus grosses tempêtes de l'histoire récente».

Les sections à découvert du métro seront supendues, ainsi que certaines liaisons de bus et des trains de banlieue.

La Bourse de Wall Street devait rester ouverte, mais les traders étaient invités à travailler de chez eux.

Le Metropolitan Museum of Art, l'une des principales attractions touristiques de la ville, a annoncé que ses trois sites resteraient fermés mardi.

Le gouverneur de l'État de New York, Mario Cuomo, a déclaré préventivement l'état d'urgence à compter de minuit, enjoignant les fonctionnaires des services non indispensables à rester chez eux.

Dans tous les États concernés, les habitants avaient pour consigne de rester chez eux et d'éviter tout déplacement inutile, surtout en voiture.

Ceux qui prendraient le volant malgré tout étaient invités à se munir de chaînes, d'une pelle, de couvertures et de lampes de poche, et à faire le plein.

Températures printanières

Comme ce fut le cas lors du blizzard Jonas des 22-23 janvier 2016, qui avait vu tomber un record de près de 70 cm de neige en 24 heures sur Central Park et fait 18 morts à travers la côte Est, certains habitants avaient fait des provisions lundi pour ne pas avoir à sortir le lendemain.

Le gouverneur Cuomo recommandait d'ailleurs à tous de faire des réserves, et de se munir notamment d'«une semaine de stocks de médicaments essentiels et nécessaires pour bébés».

L'hiver s'apprête donc à faire un retour en force alors que plusieurs journées de températures printanières ont été enregistrées sur le nord-est des États-Unis ces dernières semaines et que les petites robes d'été ont commencé à remplacer les tenues d'hiver dans les vitrines des grands magasins.

Ce devrait être «la pire tempête de neige de la saison», a indiqué Melissa Di Spigna, porte-parole du service météorologique, avec des températures également en forte baisse: elles devraient tomber à -7 degrés Celsius mardi soir, alors qu'elles étaient restées jusqu'ici cet hiver «anormalement élevées».

Aussi sur Canoe.ca