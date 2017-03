Israël et États-Unis discutent d'efforts de paix et des colonies

AFP 14-03-2017 | 05h46

Jason Greenblatt, assistant de M. Trump et représentant spécial en charge des négociations internationales, doit être reçu par le président palestinien Mahmoud Abbas mardi midi à Ramallah.

Lors de ses discussions avec M. Greenblatt à Jérusalem, M. Netanyahu a dit croire que sous la présidence de M. Trump, il serait «possible de faire progresser la paix entre Israël et tous ses voisins, y compris les Palestiniens», ont indiqué les services du Premier ministre et l'ambassade des Etats-Unis en Israël dans un communiqué commun.

M. Greenblatt a répété des principes déjà énoncés par M. Trump lui-même: l'engagement des Etats-Unis à assurer la sécurité d'Israël, et la volonté du président américain «d'aider Israéliens et Palestiniens à parvenir à une paix durable», qui ne sera possible qu'à travers des «négociations directes».

MM. Netanyahu et Trump ont abordé l'épineuse question de la colonisation, c'est-à-dire la construction d'habitations civiles israéliennes en Territoires palestiniens occupés. La colonisation, qui s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967, est considérée par une grande partie de la communauté internationale comme faisant obstacle à la paix, ce que conteste M. Netanyahu.

Après sa rencontre avec M. Trump le 15 février, le Premier ministre israélien avait indiqué à la presse qu'il avait convenu avec l'administration américaine de mettre en place un mécanisme commun pour que la colonisation cesse d'être une pomme de discorde entre les deux gouvernements, comme ce fut le cas sous l'administration Obama. M. Greenblatt est chargé côté américain de la mise en place de ce mécanisme.

Le déplacement de M. Greenblatt survient à un moment de profonde incertitude quant à l'évolution du conflit israélo-palestinien et aux intentions de M. Trump à ce sujet. L'effort de paix est enlisé depuis l'échec cinglant de la dernière initiative américaine, en avril 2014, après des mois de discussions.