Des micro-ondes espions pour surveiller Trump?

La conseillère du président Donald Trump, Kellyanne Conway, en a rajouté une couche dimanche soir dans l'histoire de la présumée surveillance de la Trump Tower par Barack Obama.

Dans une entrevue enregistrée à sa maison d'Alpine, au New Jersey, pour l'émission The Bergen Record, elle a suggéré que Barack Obama aurait pu écouter Trump en plaçant des «caméras dans des micro-ondes».

«Il y a plusieurs façons de surveiller quelqu'un. Vous pouvez surveiller quelqu'un par leurs téléphones, leurs télévisions ou encore avec des «micro-ondes qui se transforment en caméras. C'est un fait de la vie moderne.»

Q: Do you know if Trump Tower was wiretapped?



Kellyanne: There was an article this week—you can be spied on via a camera in your microwave pic.twitter.com/rObFkIrLGG