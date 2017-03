Un autobus fonce dans une foule en Haïti: 34 morts et 15 blessés

12-03-2017 | 13h41

PORT-AU-PRINCE, Haïti - Un autobus a foncé accidentellement sur une foule dimanche matin dans la ville de Gonaïves, à 150 kilomètres au nord de la capitale, tuant 34 personnes et en blessant 15 autres, selon les responsables de la protection civile.

«Le bus a d'abord heurté deux pétions, faisant un mort et un blessé», a expliqué à l'AFP Marie-Alta Jean Baptiste, directrice de la protection civile haïtienne. «Il s'est alors enfui et s'est trouvé face à trois bandes de rara (des musiciens à pied, ndlr). Il leur a foncé dessus et 33 personnes sont mortes».

Arrivés rapidement sur place, les services de secours ont transporté les blessés à l'hôpital de Gonaïves et les policiers ont contenu les mouvements de colère de la population.

«Les gens qui n'ont pas été victimes de l'accident ont tenté de brûler l'autobus avec ses passagers dedans», a informé Faustin Joseph, coordonnateur de la protection civile pour le département de l'Artibonite.

«Le bus, ses passagers et son chauffeur ont été placés en sécurité dans le commissariat de Gonaïves», a-t-il indiqué.

Des incidents ont aussi été observés dans la zone où le bus a commis le délit de fuite mais la situation est redevenue calme, selon les autorités locales.