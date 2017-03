New York: la question du statut des chimpanzés de retour en cour

11-03-2017 | 15h56

NEW YORK - Un avocat américain qui se bat pour le statut de chimpanzés tentera de faire valoir cette semaine à la Cour suprême de l'État de New York qu'ils doivent être reconnus juridiquement comme des personnes et non des objets.

Steven Wise qui a fondé l'association Nonhuman Rights Project se bat en cours depuis 2013 pour que ses clients, les chimpanzés Tommy et Kiko, ne soient plus de simples objets. L'organisme veut ainsi les envoyer dans un refuge pour animaux en Floride.

Depuis plus de 25 ans, l'avocat défend le droit des animaux. Jeudi prochain, il va tenter de convaincre la juridiction d'appel de la Cour suprême de l'État de New York à Manhattan que ses clients ont une conscience et méritent de vivre dans toute la mesure possible de cette autonomie.

«Avoir le statut de personne n'est pas synonyme d'être humain, a-t-il confié à NBC. Une «personne» est la manière dont la loi dit que cette entité a la capacité de jouir des droits. Une «chose», n'a pas la capacité de faire valoir de droit.»

L'association souhaite faire valoir pour les chimpanzés l'ordonnance d'Habeas corpus, une règle de droit qui garantit à toute personne de ne pas être emprisonnée sans jugement. «Nous n'essayons pas de protéger leur bien-être, nous essayons de protéger leurs droits.»

L'audience de la semaine prochaine sera la première depuis 2015 pour l'avocat. Depuis ce moment-là, une juge en Argentine a statué qu'un chimpanzé nommé Cecilia était une «personne morale non humaine» et a convenu que le singe avait «des droits inhérents». Avant cette décision, elle avait également jugé qu'un orang-outan nommé Sandra pouvait avoir le statut de «personne».

Steven Wise compte bien se servir de l'exemple de Cecilia pour son argumentaire.

Tommy, un chimpanzé dans la fin de la trentaine, vit dans une petite cage de béton à Gloversville dans l'État de New York. Il est gardé en captivité comme animal de compagnie par son propriétaire, Patrick Lavery.

Kiko, qui était âgé de 30 ans, est un ancien acteur animal, qui a été tellement battu par ses entraîneurs, qu'il est partiellement sourd, selon le Nonhuman Rights Project. Le chimpanzé vit maintenant dans un sanctuaire dédié aux primates, qui est exploité par Carmen et Christie Presti.