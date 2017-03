ONU: une nomination pour la Canadienne Louise Arbour

09-03-2017 | 16h17

Louise Arbour a été choisie jeudi comme représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres pour les migrations internationales.

L'ex-juge de la Cour suprême du Canada succède ainsi à l'Irlandais Peter Sutherland.

La ministre des Affaires étrangères du Canada a salué cette nomination.

«Compte tenu de son expérience à titre de procureure en chef des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, de haute-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et de juge à la Cour suprême du Canada, Mme Arbour est particulièrement qualifiée pour ce nouveau poste», a mentionné Chrystia Freeland dans un communiqué.

«Le Canada rend hommage à Louise Arbour pour son engagement indéfectible à l'égard de la paix, de la justice et des droits de la personne pour tous. Son dévouement est source d'inspiration», a-t-elle ajouté.

Louise Arbour est actuellement juriste en résidence au cabinet d'avocats montréalais Borden Ladner Gervais.

Elle a été haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme de 2004 à 2008. Elle a également siégé au plus haut tribunal du pays de 1999 à 2004. Mme Arbour avait auparavant été procureure en chef du Tribunal pénal international pour le Rwanda et du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (1996 à 1999).

Dans le cadre de ce nouveau mandat, Louise Arbour devra notamment amener les États à respecter la Déclaration de New York, un texte non contraignant pour lequel les pays se sont engagés en septembre «à protéger les droits de réfugiés et de migrants, à sauver des vies et à partager la responsabilité pour les mouvements de personnes à large échelle dans le monde».

Selon l'ONU, il y avait 244 millions de migrants et 65 millions de personnes déplacées de force dans le monde en 2015.