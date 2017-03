Donald Trump: le magazine Time frappe fort

Le magazine Time a l'habitude de faire des pages frontispices qui marquent l'imaginaire. Celle de l'édition du 20 mars met (encore) en vedette Donald Trump, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est plus que réussi.

Sur cette dernière, on peut voir le président des États-Unis en train de tweeter, appuyé contre un Washington Monument craqué avec le titre «Trump's War on Washington» («La guerre de Trump contre Washington»).

Dans la vidéo qui accompagne cette une, on peut observer qu'au début, le milliardaire est accoté contre l'obélisque sous un ciel bleu. Au fur et à mesure qu'il tweete, le ciel s'ennuage, le vent se lève et le Washington Monument se fissure à la fin.

Ce n'est pas la première fois que le Time fait la une avec Trump. La couverture de la double édition du 27 février / 6 mars dernier montrait un Donald Trump assis au Bureau ovale de la Maison-Blanche sous une pluie battante, les cheveux au vent avec des papiers qui volent dans les airs, coiffé du titre «Nothing to See Here» («Rien à voir ici»).

Oh Time Magazine. How quickly you forget that just before he was elected you put a Trump campaign meltdown graphic on your cover. pic.twitter.com/ypQxKvg6nK