La CIA accuse WikiLeaks d'aider les ennemis des États-Unis

Rob Lever 09-03-2017 | 02h52

WASHINGTON - La CIA a accusé mercredi WikiLeaks d'aider les adversaires des États-Unis en révélant les méthodes qu'elle utiliserait pour transformer l'iPhone d'Apple ou des téléviseurs Samsung en outils d'espionnage.



«Le public américain devrait s'inquiéter de toute publication de WikiLeaks qui a pour but d'altérer la capacité de la communauté du renseignement à protéger l'Amérique des terroristes et autres adversaires», a dénoncé une porte-parole de la CIA, Heather Fritz Horniak.



D'après le Washington Post, le FBI se prépare pour sa part à «une grande chasse aux taupes» pour déterminer comment WikiLeaks a obtenu les documents.



Ces derniers, que la CIA n'a pas authentifiés, décrivent plus d'un millier de programmes malveillants (virus, chevaux de Troie...) permettant de prendre le contrôle d'appareils électroniques, comme des smartphones ou des téléviseurs connectés, voire des voitures, pour espionner leurs utilisateurs.



Accéder directement à ces appareils personnels permet d'écouter leurs utilisateurs et de contourner les protections par cryptage qui se généralisent sur les messageries comme WhatsApp ou Signal.

Brèches déjà colmatées

En première ligne

L'affaire place de nouveau les autorités américaines en porte-à-faux avec le secteur technologique, avec lequel les relations s'étaient déjà tendues après qu'Edward Snowden eut montré, en 2013, comment l'agence américaine, la NSA, pouvait accéder aux serveurs de Google, Microsoft ou Apple.Ce dernier avait également croisé le fer avec le FBI en refusant d'aider les enquêteurs à débloquer l'iPhone d'un des auteurs de la fusillade meurtrière de San Bernardino en Californie, en décembre 2015.Les nouvelles fuites semblent refléter la persistance d'importantes failles de sécurité.Apple a toutefois assuré que «beaucoup» de ces brèches avaient déjà été colmatées dans la dernière version de son système d'exploitation iOS, qui fait fonctionner l'iPhone et la tablette iPad.Dans un courriel, le groupe a aussi rappelé qu'il exhortait régulièrement les utilisateurs à télécharger la nouvelle version d'iOS, qui corrige généralement les failles de sécurité de la version précédente.Heather Adkins, chargée des questions de sécurité chez Google, s'est aussi dite «confiante que les mises à jour de sécurité et les protections dans le navigateur internet Chrome et le système d'exploitation Android protègent déjà les utilisateurs de beaucoup de ces prétendues vulnérabilités.»«Notre analyse continue et nous mettrons en place toutes les protections supplémentaires nécessaires», a-t-elle promis dans un courriel.Le groupe sud-coréen Samsung a dit examiner «urgemment» le contenu des révélations de WikiLeaks, affirmant que «protéger la vie privée de (ses) clients et la sécurité de (ses) appareils est une priorité.»Également visé en raison de son très populaire système d'exploitation Windows, Microsoft a simplement indiqué «avoir connaissance» des révélations et être «en train de les examiner.»Si les groupes technologiques sont conscients du risque représenté pour leur image par ces révélations, les experts en sécurité estiment que leur ampleur n'a rien à voir avec l'affaire Snowden, en particulier car les méthodes décrites permettraient un espionnage ciblé et pas une surveillance de masse.«Snowden avait révélé comment la NSA surveillait tous les Américains. Il n'y a rien de ce type (dans les documents) publiés sur la CIA», écrit sur un blog Robert Graham, chercheur chez Errata Security.«Ce sont tous des outils légitimes d'espions, en supposant qu'espionner des adversaires étrangers soit légitime», poursuit-il, la plupart des méthodes de piratage de la CIA consistant simplement à «vous tromper pour que vous installiez leur logiciel» d'espionnage.«C'est exactement ce qu'on s'attend à ce que la CIA fasse dans le cyberespace», confirme Bruce Schneier, directeur technologique chez IBM Resilient, qui a pourtant critiqué régulièrement la surveillance gouvernementale.La porte-parole de la CIA a souligné que l'agence n'avait pas le droit de mener des opérations de surveillance aux États-Unis, et soutenu qu'elle «ne le faisait pas.»Mais elle a aussi rappelé que «c'est le travail de la CIA d'être innovante, à la pointe du progrès, et d'être la première ligne de défense de ce pays vis-à-vis de nos ennemis à l'étranger.»