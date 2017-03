Trump déclare aux femmes son «immense respect»

08-03-2017 | 09h16

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump, qui a tenu avant son élection des propos controversés sur les femmes, a fait part mardi de son «immense respect», à l'occasion de la Journée internationale des femmes.

«J'ai un immense respect pour les femmes et les nombreuses fonctions qu'elles occupent, qui sont essentielles à la trame de notre société et de notre économie», a tweeté le dirigeant républicain.

«Pour la Journée internationale des femmes, rejoignez-moi pour faire honneur au rôle crucial des femmes ici en Amérique et dans le monde entier», a-t-il ajouté dans un deuxième tweet.

Dans une vidéo diffusée en octobre qui avait fait scandale, Donald Trump se vantait en 2005 de pouvoir se payer les femmes qu'il voulait et de les «attraper par la chatte».

Ces propos avaient provoqué un mouvement spontané de mobilisation et de protestation.

Des millions de personnes, femmes surtout, avaient manifesté aux États-Unis le lendemain de l'investiture de Donald Trump, dans le cadre de «Marches des femmes» organisées pour la défense des droits civiques et contre le président républicain.

Les organisations de défense des droits des femmes craignent aussi une remise en cause du droit à l'avortement aux États-Unis, légalisé en 1973 par l'arrêt emblématique de la Cour suprême «Roe V. Wade», après la nomination par Donald Trump d'un nouveau juge conservateur à la Cour suprême, Neil Gorsuch.

Donald Trump a remis en vigueur le 23 janvier une politique anti-avortement dans un décret qui prévoit que les fonds fédéraux d'aide internationale ne peuvent être alloués à des ONG étrangères qui pratiquent l'avortement ou militent pour le rendre légal.

Le message du 45e président des États-Unis a rapidement été décrié sur Twitter.

@realDonaldTrump and grab them by the blood coming out of their whatever — ➗🔔 (@YGalanter) 8 mars 2017

@realDonaldTrump You know where to grab em. — James Bowen (@bowen_james) 8 mars 2017

@realDonaldTrump by grabbing the genitalia of female strangers — Matt Haig (@matthaig1) 8 mars 2017