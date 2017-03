Les forces irakiennes nettoient les quartiers pris à l'EI

Tony Gamal-Gabriel 08-03-2017 | 06h30

MOSSOUL, Irak - Les forces irakiennes s'efforçaient mercredi de désamorcer les bombes laissées par les jihadistes dans les quartiers repris dans l'ouest de Mossoul, avant de se projeter vers la vieille ville, où les combats s'annoncent féroces.



«L'accent est mis sur la libération des zones libérées et le désamorçage (des bombes) dans les maisons piégées», a expliqué à l'AFP le colonel Abdel Amir al-Mohammedawi, des Forces d'intervention rapide, unité d'élite du ministère de l'Intérieur.



«La libération du centre-ville est une première et très importante étape pour entamer la libération de la vieille ville», a-t-il ajouté, en référence à une zone proche du centre que les forces irakiennes ont reprise ces derniers jours.



Ce secteur abrite des bâtiments administratifs, notamment celui de la province de Ninive, ainsi que le musée de Mossoul, où les jihadistes avaient mis en scène la destruction de trésors archéologiques, provoquant un tollé international.



«Des murs et des barrières ont été érigés pour protéger les forces, qui ont débuté des opérations pour débusquer les derniers combattants de l'EI dans les zones d'Al-Dawasa, d'Al-Danadan et d'Al-Agaidat», a précisé le lieutenant Raed Shakir Jawdat, commandant de la police fédérale.



Ces opérations sont menées dans le cadre de la vaste offensive lancée le 19 février sur l'ouest de Mossoul, dernier grand bastion du groupe jihadiste État islamique (EI) dans le pays. Elle est appuyée par la coalition internationale sous commandement américain.





Civils enfermés



Dans les secteurs affectés par les combats, des habitants sont restés cloîtrés chez eux plusieurs jours par peur de se faire enlever par les jihadistes.



«Ceux qui sortaient étaient pris en otage. Les combats étaient très violents, des obus sont tombés sur notre toit et dans la cour», a raconté à l'AFP Manhal, 28 ans, un habitant d'Al-Danadan.



Après l'avancée des derniers jours, l'attention est désormais tournée vers la vieille ville, une étape qui s'annonce comme la plus âpre depuis le début de la bataille en raison de ses rues étroites et densément peuplées.

Les organisations humanitaires craignent notamment pour les 750 000 habitants de Mossoul-ouest, dont la majeure partie est restée sur place et manque de nourriture et de soins. Quelque 50 000 d'entre eux ont été déplacés par les combats, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



Lancée le 17 octobre, l'opération pour reprendre Mossoul a déjà permis la «libération» de la moitié est de la ville fin janvier. Elle s'inscrit dans le cadre d'une vaste contre-offensive pour chasser du pays l'EI, qui s'était emparé en 2014 de larges pans de territoire au nord et à l'ouest de Bagdad.



Mercredi, le Premier ministre Haider al-Abadi a d'ailleurs assuré que l'Irak n'hésiterait pas à frapper les positions du groupe extrémiste sunnite dans les pays voisins «si elles menacent la sécurité de l'Irak», alors que Bagdad a déjà mené en février des raids aériens de part et d'autre de la frontière syrienne.

Recul en Syrie

Acculés en Irak, les jihadistes sont également sur le recul en Syrie voisine.Ils font face à trois forces rivales: les troupes turques et leurs alliés rebelles syriens dans le nord, les forces gouvernementales syriennes appuyées par la Russie et une alliance arabo-kurde soutenue par les États-Unis autour de leur fief de Raqa.Mardi soir, les forces gouvernementales ont repris aux jihadistes la station de pompage d'al-Khafsa qui alimente Alep en eau courante.Située près du fleuve Euphrate, cette station avait été mise hors service par l'EI après la reprise d'Alep par le régime en décembre, laissant les habitants de la deuxième ville de Syrie sans eau courante.L'opération terrestre des forces gouvernementales, dans l'est de la province d'Alep, est accompagnée depuis son lancement en janvier par d'intenses frappes aériennes et bombardements qui ont entraîné un important exode de civils