Un hôpital attaqué à Kaboul, 3 morts et 66 blessés

Emal Haidary / AFP 08-03-2017 | 03h38

KABOUL, Afghanistan - Le principal hôpital militaire d'Afghanistan était depuis mercredi matin sous le feu d'hommes armés habillés en médecins dont deux au moins étaient à la mi-journée toujours retranchés dans cet établissement de 400 lits, au coeur de Kaboul.

Selon le ministère de la Défense, «tous les patients avaient été évacués» ou au moins mis à l'abri, trois heures après le début de l'opération qui a fait trois mort et 66 blessés selon un bilan provisoire du ministère de la Santé.

De nombreuses détonations de tirs, explosions et grenades ainsi que les sirènes des ambulances massées sur les axes principaux, se faisaient toujours entendre dans le quartier diplomatique de la capitale afghane, où est situé l'établissement.

L'ambassade des États-Unis appelait par hauts-parleurs en dari et pachtou, les deux langues officielles, les passants à rester à l'abri.

Deux nouvelles fortes explosions ont retenti à 10 h 35 et 10 h 45 sans faire de victimes, dont l'une au moins provenait d'une voiture piégée dans le stationnement de l'hôpital, selon le porte-parole de la Défense.

«À ce stade, un des cinq étages de l'établissement a été nettoyé et un assaillant tué. Deux autres sont toujours retranchés aux 6e et 7e étages. Nos commandos sont à leurs trousses», a ajouté le général Waziri, plus de trois heures après le début de l'attaque.

«L'hôpital Sardar Daud Khan est attaqué, nous savons que plusieurs assaillants déguisés en personnels médicaux sont entrés à l'intérieur», avait-il auparavant annoncé.

Talibans prudents

Joint par l'AFP, le porte-parole des talibans Zabiullah Mujahid a refusé d'endosser la responsabilité de l'attaque: «Nous ne pouvons confirmer ni démentir à ce stade. Nos commandants locaux ne nous ont pas encore indiqué si c'était une de leurs opérations», a-t-il indiqué.

Cette prudence n'est pas exceptionnelle: les talibans se sont déjà distanciés par le passé de certaines opérations susceptibles de provoquer un lourd bilan humain parmi les civils.

Après une explosion déclenchée par un kamikaze peu après 9 h au moins trois assaillants armés déguisés en médecins sont entrés dans l'établissement où ils ont aussitôt ouvert le feu, ont rapporté des témoins.

«Un kamikaze à pied a déclenché sa charge devant la porte sud de l'hôpital. Trois autres attaquants déguisés en médecins et armés de (fusils d'assaut) AK-47 et de grenades sont entrés, suivis immédiatemement par nos commandos», a confirmé le porte-parole du minsitère de la Défense.

Un infirmier, Abdul Qadeer, s'exprimant devant l'hôpital, a confié sa frayeur à l'AFP: «J'étais dans le vestiaire, j'ai vu un homme habillé en médecin qui tirait avec un AK-47 sur les gardes et les patients au troisième étage. J'ai réussi à m'enfuir en escaladant les barbelés, mais mon ami a été touché».

«J'étais en train de préparer mes patients pour une intervention quand j'ai vu trois hommes armés habillés comme des médecins entrer par la porte arrière», a raconté un médecin cité en direct sur la chaine de télévision Tolo.

«Ils m'ont tiré dessus, mais j'ai réussi à m'échapper» a rapporté ce chirurgien.

«Priez pour nous»

Sur Facebook un médecin a exprimé sa détresse en direct: «Les assaillants sont entrés dans l'hôpital, priez pour nous», a-t-il écrit quelques minutes après le début de l'attaque.

L'établissement est connu pour accueillir aussi bien les blessés des forces de l'ordre afghanes que les combattants insurgés.

Le chef de l'exécutif, Abdullah Abdullah, a évoqué «plusieurs victimes» sans autre précision, promettant de «ne jamais pardonner à ces criminels».

Cette opération intervient une semaine après une double attaque suicide le 1er mars contre deux enceintes des services de sécurité à Kaboul, police et renseignements (NDS), qui avait fait officiellement 16 morts et plus d'une centaine de blessés.

Ce double attentat avait été revendiqué par les talibans.

Mardi soir, deux tirs de roquette ont visé la même zone, près de l'ambassade des États-Unis à Kaboul, selon des sources occidentales.

En raison de la situation, plusieurs ambassades occidentales situées dans le quartier résidentiel de Wazir Akhbar Khan, à quelques centaines de mètres de l'hôpital attaqué, étaient placées en état d'alerte mercredi matin.