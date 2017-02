Immigration: les États-Unis agissent en «terroristes»

26-02-2017 | 19h24

Les autorités américaines agissent en«terroristes» en matière d'immigration a accusé dimanche l'église catholique mexicaine, en reprochant au passage au gouvernement du président Enrique Peña Nieto de faire preuve de «soumission».

«Ce que fait Monsieur Trump, ce n'est pas seulement l'application d'une législation inhumaine, c'est surtout un véritable acte de terrorisme», a dénoncé l'hebdomadaire Desde la Fe (Ici la Foi), l'organe de l'église catholique mexicaine, dans son éditorial dominical.

Et «les autorités mexicaines n'agissent pas, elle ne font que des déclarations et des promesses, elles sont tièdes dans leurs réactions, elles montrent leur peur, et pire, leur soumission», a ajouté cet éditorial, sous le titre cinglant «Terrorisme migratoire».

Critiquant vertement les mesures annoncées par le gouvernement de Donald Trump, qui veut expulser des millions d'immigrants clandestins, l'église mexicaine estime que les coups de filet visant les sans-papiers ont semé «la peur» et provoqué «une véritable psychose» parmi les Mexicains résidant aux États-Unis.

Les clandestins sont estimés à 11 millions sur le territoire des États-Unis, pour la plupart mexicains, et ceux-ci avaient été particulièrement visés par Donald Trump durant sa campagne pour la présidence, en 2016, lors de laquelle il les avait traités de «violeurs et de criminels».

L'un des projets phare du président Trump en matière d'immigration est la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique, mur qu'il veut faire financer par les autorités mexicaines.