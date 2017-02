Trump n'assistera pas au dîner des correspondants de la Maison-Blanche

Donald Trump a annoncé samedi qu'il ne participerait pas au dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche, le 29 avril, une décision qui rompt avec une tradition placée sous le signe de l'humour et un nouvel épisode dans ses relations houleuses avec la presse.

«Je n'assisterai pas au dîner de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche cette année», a écrit le président américain dans un tweet.» «Meilleurs voeux à tous et passez une bonne soirée!».

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!