La Maison-Blanche refuse l'accès à des médias

Avec Agence QMI 24-02-2017 | 14h33

WASHINGTON - Plusieurs journalistes de différents médias, dont CNN et le New York Times, se sont vu refuser l'accès à un point de presse à la Maison-Blanche, a fait savoir CNN vendredi.

Outre CNN et le journal de New York, le Washington Post, le Los Angeles Times, et Politico ont aussi été interdits d'accès lors de point.

Aucune explication n'a encore été donnée.

En réaction, The Associated Press et le magazine Time ont boycotté la rencontre prévue.

Les médias plus conservateurs dont Breitbart News, le Washington Times et One America News Network ont été autorisés.