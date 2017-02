Donald Trump ne regardera pas les Oscars

24-02-2017 | 11h17

Donald Trump et sa femme Melania ne regarderont pas la 89e cérémonie des Oscars dimanche soir. Ils seront trop occupés à faire autre chose de plus important.

«Je pense que le président recevra les invités du Bal des gouverneurs ce soir-là. La première dame a mis beaucoup de temps dans la préparation de cet événement», a dit cette semaine le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer.

De nombreux artistes, dont Meryl Streep aux Golden Globes, ont profité des récentes cérémonies de remises de prix pour faire des déclarations remarquées contre Donald Trump. On peut donc s'attendre à ce que ce soit encore le cas dimanche soir.

Le président des États-Unis semble détester les Oscars, il a déjà dit que cette cérémonie était une «triste plaisanterie» et «une soirée pour les amateurs».

D'ailleurs, depuis quelques années, il tweete ses réactions, peu flatteuses, envers la grande messe du cinéma.

Django Unchained is the most racist movie I have ever seen, it sucked! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 février 2013

I'm having a real hard time watching the Academy Awards (so far). The last song was terrible! Kim should sue her plastic surgeon! #Oscars — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 mars 2014

Do you believe this singing? #Oscars — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 mars 2014

I don't know how much longer I can take this bullshit - so terrible! #Oscars — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 mars 2014

They should have allowed applause during the TRIBUTE to the departed - Really bad production. Bette Midler sucked! #Oscars — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 mars 2014

This is Amateur Night - who the hell is in charge of this production? #Oscars — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 mars 2014

Was President Obama in charge of this years Academy Awards - they remind me of the ObamaCare website! #Oscars. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 mars 2014

Ellen was so awkward and insecure last night. The pizza skit was terrible. She should dump Andy Lassner, a guy with no absolutely no talent! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 mars 2014

I should host the #Oscars just to shake things up - this is not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 mars 2014

The Oscars were a great night for Mexico & why not—they are ripping off the US more than almost any other nation. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 février 2015

Worst graphics and stage backdrop ever at the Oscars. Show is terrible, really BORING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 février 2015

The Oscars are a sad joke, very much like our President. So many things are wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 février 2015

I told you the Oscars were terrible—bad look, bad talent—and among the lowest ratings in show’s history. http://t.co/AOc5aQdVvk … — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 février 2015