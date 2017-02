Donald et Melania Trump, bientôt divorcés?

23-02-2017 | 14h25

Melania Trump a beaucoup inquiété les internautes suite à l'investiture de son mari. En effet, la première dame des États-Unis semble de plus en plus malheureuse, et ne quitte plus son appartement de New York. Cela pourrait prouver que le couple Trump va très mal.

«Je ne vois aucune chaleur, aucun amour vrai, aucune compassion dans leur relation»

C'est ce qu'affirme Susan Constantine, une experte en langage corporel qui a décrypté le comportement du couple présidentiel. Elle affirme avec sa collègue Judi James qu'aucune complicité ni soutien ne sont présents entre les époux.

Elle remarque aussi que Melania marque de nombreuses fois son agacements et que lors du rassemblement de son mari le 18 février, ce dernier l'a fait frémir quand il a voulu lui toucher le bras.

Des gestes qui ne mentent pas et qui pourraient être, selon elle, synonymes d'une séparation.

