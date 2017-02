22-02-2017 | 23h28

WASHINGTON - Le président des États-Unis Donald Trump présentera son premier budget «mi-mars», un document qui reflètera selon lui la volonté de la nouvelle administration de «dépenser de manière très très prudente».

La présentation du budget fédéral, proche de 4000 milliards de dollars, est l'occasion pour un président d'afficher ses priorités et de traduire sur le papier certaines de ses promesses de campagne.

«Les finances de notre pays sont dans une situation chaotique mais nous allons tout remettre en ordre», a déclaré M. Trump lors d'une réunion sur la préparation du budget à venir.

«Nous avons un énorme travail à faire dans la mesure où la dette nationale a doublé au cours des huit années écoulées», a-t-il poursuivi, s'engageant à «faire beaucoup plus avec moins».

«Nous allons demander à tous les ministères et à toutes les agences de protéger chaque dollar du contribuable (...) Plus de gaspillage», a-t-il encore dit, sans rentrer dans les détails.

Son porte-parole Sean Spicer a précisé peu après qu'un projet de budget serait présenté «mi-mars».

Selon les chiffres du Congressional Budget Office (CBO), organisme indépendant qui évalue régulièrement les comptes du pays, l'endettement national qui représente aujourd'hui 77 % du Produit intérieur brut - près de 20 000 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale - devrait grimper à 89 % du PIB d'ici 2027.

Ces chiffres, qui ne tiennent pas compte du programme de Donald Trump, s'expliquent par l'augmentation inévitable des dépenses de santé et de retraite alors que la génération nombreuse des baby-boomers quitte le marché du travail au rythme de 10 000 personnes par jour.

Trump au plus bas

Le taux d'Américains approuvant l'action de Donald Trump est à un plus bas historique, mais le président américain conserverait toutefois le soutien de la base républicaine en cas de conflit avec les élus du parti au Congrès, selon deux sondages mercredi.

Selon une étude de l'Université Quinnipiac, après quatre semaines au pouvoir, seulement 38 % des électeurs estiment que Donald Trump fait du bon travail, contre 55 % qui désapprouvent son action.

Ces chiffres sont inédits aussi tôt dans un mandat présidentiel.

Pire pour la Maison-Blanche, 63 % des électeurs disent que le milliardaire new-yorkais n'est pas assez pondéré, et 55 % ne le pensent pas honnête.

Pour n'importe quel homme politique traditionnel, de tels chiffre seraient absolument catastrophiques et pousseraient même ses alliés politiques à prendre leurs distances.

Beaucoup à Washington pensent déjà aux élections législatives de 2018, qui seront un vrai test pour les élus républicains en poste. Ce scrutin de mi-mandat est souvent perçu comme une sorte de référendum sur les actions du président et les démocrates rêvent d'ores et déjà de reprendre 24 sièges et le contrôle de la Chambre des représentants. Un tel scénario marquerait un sérieux coup d'arrêt à l'agenda politique de Donald Trump.

Les élus républicains sont ainsi pris en tenaille entre un président impopulaire et l'opprobre du grand public. Mais s'ils s'opposent au président ils ne sont pas à l'abri d'un tweet cinglant du magnat de l'immobilier, et au pire ils pourraient même voir un candidat trumpiste tenter de leur barrer la route aux prochaines élections.

Aussi sur Canoe.ca