14 controverses impliquant Ivanka Trump

22-02-2017 | 13h12

Ivanka Trump, la fille du président des États-Unis, est omniprésente à la Maison-Blanche depuis l'élection de son père à la tête du pays. Elle assiste à plusieurs réunions diplomatiques et donne souvent son avis sur plusieurs dossiers.

Belle, élégante et intelligente, la fille du président n'est pas à l'abri du jugement du public et des médias.

Retour sur 14 controverses recensé par harpersbazaar.com dans lesquelles elle a été impliquée depuis le lancement de la campagne de Donald Trump en mai 2015.

1- Elle n'a pas voté aux primaires

Ivanka et son frère Eric (à gauche) n’ont pas pu voter lors des primaires, car ne se sont pas inscrits dans les temps sur les listes du parti républicain. «Ils n'étaient pas au courant des règles», a dit Donald Trump.

2- Sa publicité après la convention républicaine

La fille de Donald Trump portait une robe de 138 $ de sa propre collection lors de la convention républicaine. Elle a par la suite posté un lien vers sa collection sur Twitter.

3- Les mains baladeuses de son père

Donald Trump ne savait plus où placer ses mains sur sa fille lorsqu’il a rejoint cette dernière sur scène lors de la convention républicaine.

4- La poursuite pour sa marque de souliers

One of the most disturbing things in the fashion industry is when someone blatantly steals your copyright designs and doesn't care. You should know better. Shame on you @ivankatrump! Imitation is NOT the most sincere form of flattery. #aquazzura #ivankatrump Proud of mine #madeinitaly #italiansdoitbetter 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 Une publication partagée par AQUAZZURA by Edgardo Osorio (@aquazzura) le 4 Mars 2016 à 5h30 PST

En juillet 2016, la compagnie de chaussures italienne Aquazzura a mis en demeure Ivanka Trump pour avoir copié le design d’une ligne de chaussures.

5- Son entrevue intense avec le Cosmopolitan.com

3/3:@Cosmopolitan, your readers do & should care about issues impacting women & children. Keep the focus where it belongs—advocating change. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 15 septembre 2016

Pendant une entrevue au Cosmopolitan.com, elle a été contrariée par des interrogations au sujetde propos tenus par son père, notamment ses remarques comme quoi le fait d’être enceinte était un «inconvénient». Ivanka a dit qu’il y avait «beaucoup de négatif» dans les questions avant de mettre fin abruptement à l’entrevue.

6- Quand elle défend son père des allégations sexuelles

"I'm not in every interaction my father has. But he's not a groper." More from @IvankaTrump @CBSThisMorninghttps://t.co/DcevG8mKOi — Norah O'Donnell🇺🇸 (@NorahODonnell) 18 mai 2016

Après le fameux «Grab them by the pussy» (Agripper les femmes par le sexe), Ivanka a défendu son père sur les ondes de CBS à l'émission This Morning en disant que son père n’était pas un tripoteur.

7- «Piece of ass»

Le compte officiel d’Ivanka Trump a aimé un tweet du HuffPost Politics sur Donald Trump qui a dit à Howard Stern que c’était correct d’appeler sa fille «Piece of ass» (belle pitoune). Une source près de l’équipe d’Ivanka a par la suite dit que c’était une erreur commise par un membre de son équipe.

8- Des allégations de commentaires racistes

Surprised Ivanka would be shocked by lewd language. I met her once & she casually said: "I've never seen a mulatto cock, but I'd like to!" https://t.co/WrgCoM0MGK — Jonah Peretti (@peretti) 19 octobre 2016

Ivanka Trump aurait dit lors d’une soirée dans un bar il y a une dizaine d’années qu’elle n’avait jamais vu «une graine de mulâtre (mulatto cock), mais qu’elle aimerait ça» selon un tweet du directeur général de Buzzfeed, Jonah Peretti en octobre 2016.

9- Son bracelet à 60 minutes

White House as QVC. It has started. pic.twitter.com/jk0DeQJ9vV — Eric Lipton (@EricLiptonNYT) 15 novembre 2016

Lors de la première entrevue télévisée de son père en tant que président des États-Unis, Ivanka portait un bracelet de sa collection Metropolis qui se vend 10 800 $. Une alerte média a par la suite été envoyée aux journalistes donnant les détails du dit bracelet. C’était le premier conflit d’intérêts de la présidence de Trump.

10- Sa discussion avec le président argentin

This is a big deal: Ivanka was in on at least part of the call with Argentina's president. https://t.co/tkV1nXS4DF (h/t @katherinemiller) pic.twitter.com/jXfjBdyFBo — Chris Geidner (@chrisgeidner) 21 novembre 2016

Après la victoire de son père, Ivanka a brièvement rejoint une discussion entre Donald Trump et le président argentin Mauricio Macri en novembre 2016. Le problème c’est qu’Ivanka était pressentie à ce moment comme devant diriger la Trump Organization, ce qui soulevait des problèmes éthiques.

11- Un café à 50 000 $

En décembre 2016, une rencontre pour prendre un café avec Ivanka Trump au profit de la fondation pour l’hôpital pour enfants St. Judes de son frère Eric était évaluée à 50 000 $ sur le site Charity Buzz. Les soumissionnaires étaient en lice pour avoir la chance d'avoir un regard plus approfondi sur le monde politique de Donald Trump et, à leur tour, monnayer de l'influence en rencontrant sa fille. L’offre a été retirée du site sans explications peu après.

12- Sa robe argentée

Une publication partagée par Ivanka Trump (@ivankatrump) le 28 Janv. 2017 à 21h04 PST

La nuit suivant le décret migratoire signé par son père et alors que des gens protestaient dans les aéroports à travers le pays, Ivanka Trump a publié sur Instagram une photo d'elle en tenue élégante avec son mari. Les internautes se sont mis en colère et ont trouvé ce cliché tout simplement indécent compte tenu de la situation.

13- Le boycott de sa marque par les magasins Nordstrom

A Gay, a Muslim, and a Jew hit Nordstrom and then hit @WhiteHouse to give the finger to @realDonaldTrump. pic.twitter.com/kFu8qKvh0u — Chelsea Handler (@chelseahandler) 9 février 2017

La chaîne américaine de grands magasins Nordstrom a annoncé qu'elle abandonnait la marque Ivanka Trump d'habillement et chaussures, invoquant une baisse des ventes après une campagne de boycottage. La conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, a provoqué une controverse sur les conflits d'intérêts à la Maison-Blanche en appelant à acheter les produits de la fille aînée du président, sur les ondes de Fox News.

14- Sa photo dans le bureau ovale

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! 🇺🇸🇨🇦 Une publication partagée par Ivanka Trump (@ivankatrump) le 13 Févr. 2017 à 14h35 PST

Ivanka Trump, a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux après avoir diffusé une photo d'elle où on la voit assise au bureau ovale entourée de son père et de Justin Trudeau. Les partisans du président américain étaient ravis de cette photo alors que les opposants au nouveau régime s'insurgeaient de voir quelqu'un qui n'a pas été élu dans le siège du président.

