Voici la soeur «secrète» de Melania Trump

20-02-2017 | 11h26

Peu de gens le savent, mais la première dame des États-Unis a une grande sœur, Ines Knauss, qui vit aussi à New York et qui a réussi à rester jusqu'à maintenant en dehors de l'oeil du public alors que sa sœur occupe un des postes les plus médiatisés de la planète.

Ines Knauss, 48 ans, et Melania, 46 ans, ont quitté la Slovénie dans les années 1990 afin de commencer une carrière dans la mode à Milan, en Italie. Ines espérait devenir une designer de mode selon le New York Post. Elles ont déménagé dans la Grosse Pomme en 1996.

Do you think Melania Trump's older Ines Knauss is bitter that she wasn't blessed with .. - https://t.co/2gwlLYGlvt pic.twitter.com/iceXFjlv66 — 587 Board (@587_board) 11 mars 2016

Aujourd'hui, la grande sœur de Melania vit dans un appartement d'une chambre sur Park Avenue dans un immeuble qui appartient à la Trump Organization. L'appartement vaudrait 2 millions $ US et ne serait qu'à une petite minute de marche de la Trump Tower selon les registres publics.Toujours selon le New York Post, Ines serait très proche de Melania, surtout depuis qu'elle a donné naissance à son fils Barron. Elle jouerait le rôle de confidente alors que Melania passe beaucoup de temps seule à élever son fils Barron dans la Trump Tower à New York et que son mari Donald passe le plus clair de son temps à Washington.Ines est aussi très protectrice envers Melania. Elle n'a pas hésité à démentir certaines rumeurs concernant sa petite sœur sur son passé en Slovénie lors de la campagne électorale de son mari.Ines est très fière de Melania comme en témoigne d'anciennes photos publiées sur sa page Facebook.