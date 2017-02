Melania Trump détesterait sa vie de première dame

17-02-2017 | 11h07

La femme du président américain Donald Trump, Melania, serait très malheureuse d'avoir hérité du rôle de première dame des États-Unis, une vie qu'elle n'aurait jamais souhaitée.

La femme de l'ex-magnat de l'immobilier ne supporterait pas toute l'attention qui lui ait consacrée.

«Cette vie n'est pas son rêve, c'est le rêve de Donald», a dit le styliste et ami de la famille Trump, Phillip Bloch au magazine US Weekly.

Une autre source a dit à la publication que «Melania n'est pas heureuse de sa nouvelle vie, qu'elle est misérable».

Melania Trump is "miserable" as FLOTUS — get the exclusive details: https://t.co/5qxcdGQH0O pic.twitter.com/hT3ZDMRJYp — Us Weekly (@usweekly) 16 février 2017

L'ex-mannequin slovène a effectué une rare apparition officielle lorsque son mari a reçu le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche le 15 février.

Depuis l'investiture de son mari, le 20 janvier dernier, Melania passe le plus clair de son temps avec son fils Barron dans l'appartement familial situé au sommet de la Trump Tower, à New York.

Ivanka la vraie première dame?

Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, jeudi, le président Donald Trump a essentiellement admis que sa fille Ivanka est en quelque sorte la première dame des États-Unis.

En parlant de sa femme, il a dit que «Melania va très bien représenter les femmes et le peuple. Ma fille Ivanka, qui est une femme fabuleuse, va l'aider et travailler avec elle».

Pres. Trump on Melania: "She's gonna be a fantastic First Lady. She's going to be a tremendous representative of women and of the people.” pic.twitter.com/BUo3EiBJ71 — ABC News (@ABC) 16 février 2017

Il n'en fallait pas plus pour que les théories de conspiration fusent sur Twitter.

Trump says Ivanka will be "helping" Melania — Sarah Boxer (@Sarah_Boxer) February 16, 2017

Melania to be supported by Ivanka. Ah haaa — Nshuti Mbabazi (@LucyMbabazi) February 16, 2017

Ivanka is now Melania's...coach? — Alessandra T Codinha (@ATCodinha) February 16, 2017

