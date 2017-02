Le premier ministre canadien «Joe» Trudeau

Est-on en train d'assister à l'éclosion d'une nouvelle «bromance» au plus haut échelon des gouvernements canadien et américain? C'est ce que pourrait nous laisser croire le mignon surnom de «Joe» attribué par l'attaché de presse du président Donald Trump au premier ministre Justin Trudeau.

«Hier, le président a eu une série de discussions et de réunions extrêmement productives avec le premier ministre Joe Trudeau (sic), du Canada», a affirmé Sean Spicer lors de son point de presse quotidien, mardi, à la Maison-Blanche.

Un scénario plus probable qu'un rapprochement entre les deux leaders existe toutefois: Spicer aurait simplement bafouillé et prononcé «Joe» (diminutif commun du prénom Joseph) au lieu de Justin.

De très nombreux commentateurs impitoyables ont rapidement fait leurs choux gras de cette erreur en se moquant de l'attaché de presse sur les réseaux sociaux.

«"Joe Trudeau"??? Ils amènent vraiment cette notion de faits alternatifs à un tout autre niveau», a raillé un utilisateur de Twitter, faisant référence aux «faits alternatifs» de Kellyanne Conway, une autre conseillère de Trump.

