Donald Trump, Shinzo Abe, et la diplomatie du golf

WEST PALM BEACH, États-Unis - Après le formalisme de Washington, le golf en Floride: Donald Trump et Shinzo Abe se sont retrouvés samedi pour évoquer la diplomatie des États-Unis en Asie, sujet sur lequel le président américain a opéré un spectaculaire revirement.

Au lendemain de leur rencontre dans le Bureau ovale, les deux dirigeants ont passé toute la matinée ensemble, sous un soleil radieux, sur les greens du «Trump National Jupiter Golf Club», non loin de Mar-a-Lago, luxueuse résidence du magnat de l'immobilier.

Si les journalistes n'ont pas eu la moindre occasion de les apercevoir, le milliardaire septuagénaire a tweeté une photo sur laquelle on le voit, coiffé d'une casquette blanche, faire un «high five» (tape à la fois amicale et enthousiaste dans la main) avec le dirigeant japonais.

«Je passe un excellent moment en recevant le Premier ministre Shinzo Abe aux États-Unis!», a-t-il ajouté.

