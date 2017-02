Le juge nommé à la Cour suprême «découragé» par un tweet de Trump

WASHINGTON - Donald Trump a attaqué sur Twitter jeudi matin un sénateur démocrate, Richard Blumenthal, qui avait révélé les critiques envers le président américain de son candidat à la Cour suprême Neil Gorsuch.

«Le sénateur Richard Blumenthal, qui n'a jamais combattu au Vietnam contrairement à ce qu'il a dit pendant des années (énorme mensonge), déforme maintenant ce que le juge Gorsuch lui a dit?», a tweeté le président.

Sen.Richard Blumenthal, who never fought in Vietnam when he said for years he had (major lie),now misrepresents what Judge Gorsuch told him?