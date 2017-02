La ministre Bibeau demeure prudente face à Haïti

Guillaume St-Pierre 08-02-2017 | 18h13

OTTAWA - La ministre canadienne du Développement international Marie-Claude Bibeau est «très encouragée», mais demeure «prudente» par rapport à la volonté du nouveau président haïtien de s'attaquer à la corruption qui afflige son pays.

La ministre Bibeau a fait cette déclaration en entrevue téléphonique de Port-au-Prince, mercredi, au moment d'annoncer une aide de 91 millions $ sur 5 ans pour financer des projets de développement touchant principalement les femmes et les filles.

La veille, Mme Bibeau s'était entretenue en tête-à-tête durant une demi-heure avec le président Jovenel Moïse, en marge de la cérémonie d'investiture officielle.

Durant la rencontre, M. Moïse a insisté sur l'importante de la «justice sociale» et de la «saine gouvernance», selon la ministre Bibeau.

«Il reconnait tout à fait l'importance d'avoir des gens compétents et intègres à la tête des différents services publics», a-t-elle affirmé.

«C'est encourageant, mais on demeure très prudent dans l'utilisation des fonds et à qui on les donne», a-t-elle insisté.

Mme Bibeau a rappelé que le gouvernement canadien fait affaire avec des «organisations multilatérales ou canadiennes» afin de s'assurer que «l'argent se rende là où il est destiné».

La santé

La part du lion du financement canadien (60 millions) ira à la santé. Les projets financés visent à offrir de meilleurs services de santé sexuelle et reproductive à la population, particulièrement aux jeunes filles et garçons.

Quelque 18 millions $ seront aussi octroyés à Avocats sans frontières Canada, dans un effort pour lutter contre la corruption.

L'homme d'affaires Jovenel Moïse a été confirmé président de Haïti après une crise politique de plus d'un an. Des soupçons de blanchiment d'argent planent d'ailleurs toujours sur lui.

«Il faut donner la chance au coureur, a dit Mme Bibeau. On a quand même conscients des défis que ça présente de travailler en Haïti. Ce n'est pas une carte blanche.»

