Trump offre son aide et ses condoléances à Trudeau

Dominique La Haye 30-01-2017 | 12h15

Le président Donald Trump a transmis ses condoléances et a offert son aide au Canada à la suite de la fusillade survenue au Centre culturel islamique de Québec, dimanche.

Le nouveau locataire de la Maison-Blanche s'est entretenu au téléphone, lundi, avec le premier ministre Justin Trudeau qui se rendra plus tard lundi à Québec.

«Le président Trump a transmis ses condoléances au premier ministre et à la population du Canada à la suite de la fusillade tragique survenue au Centre culturel islamique de Québec, situé dans la ville de Québec, et lui a offert toute aide jugée nécessaire», a indiqué un bref communiqué du premier ministre Trudeau.

Le président de la France François Hollande avait aussi condamné cette attaque sur Twitter.

«Je dénonce avec la plus grande fermeté l'odieux attentat qui a fait au moins six morts et de nombreux blessés dans une mosquée à Québec», a-t-il écrit.

De son côté, le pape François a fait part de sa «profonde sympathie» par télégramme au cardinal de Québec Gérald Lacroix.

«Le Saint-Père condamne fermement à nouveau la violence qui engendre tant de souffrances, et implorant de Dieu le don du respect mutuel et de la paix, il invoque sur les familles éprouvées et sur les personnes touchées par ce drame ainsi que sur tous les Québécois le bienfait des Bénédictions divines», a-t-il notamment écrit dans ce message publié par Présence-information religieuse.

