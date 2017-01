Malaisie: 25 personnes à bord d'un bateau porté disparu retrouvées vivantes

29-01-2017 | 08h29

KUALA LUMPUR | Vingt-trois touristes chinois et deux membres d'équipage, qui se trouvaient à bord d'un bateau porté disparu samedi en Malaisie, ont été retrouvés sains et saufs, mais six autres passagers sont toujours recherchés, a annoncé dimanche un ministre.

«Vingt-cing (personnes) ont été retrouvées vivantes aujourd'hui. Six manquent toujours", a déclaré Shahidan Kassim, ministre au bureau du chef du gouvernement, au lendemain du naufrage du bateau, un catamaran, au large de l'île de Bornéo.

Cinq Chinois et un membre d'équipage sont toujours portés disparus, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse.

«Selon le skipper, le bateau s'est cassé après avoir été heurté par des vagues et il a coulé", a précisé dans un communiqué Ahmad Puzi Kahar, chef de l'Agence malaisienne de surveillance maritime (MMEA).

Parti de Kota Kinabalu, la capitale de l'Etat de Sabah, le multicoque devait rallier l'île de Pulau Mengalum, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest.

Le skipper et un des deux membres d'équipage du bateau avaient été retrouvés vivants dimanche après-midi dans l'eau au large d'une île à proximité de Pulau Mengalum, selon la MMEA.

Une zone d'un millier de kilomètres carrés faisait l'objet dimanche des recherches impliquant la MMEA, la police, la Marine et l'armée de l'Air malaisienne.