Drogue: 10 ans de prison pour un Canadien aux États-Unis

21-01-2017 | 17h32

WASHINGTON - Un Canadien de 37 ans arrêté en 2009 aux États-Unis avec 59 kilos de cocaïne vient d'être condamné à 10 ans de prison.

Martin Briand, qui est également citoyen français, a été condamné pour complot en vue de distribuer de la cocaïne. Recherché pendant six ans, il a été arrêté en décembre 2015, à son arrivée à l'aéroport international de Vancouver en provenance de France.

«En seulement six mois en 2009, il a fait 29 vols en avion affrété entre Point Roberts, dans l'État de Washington, vers le sud sans jamais entrer légalement aux États-Unis», a déclaré la procureure américaine Annette Hayes dans un communiqué, vendredi.

«Lors de son dernier voyage, un agent de la police d'état l'a attrapé avec près de 60 kilos de cocaïne.

Toute personne responsable du transport de telles quantités de drogues illégales est également responsable de l'approvisionnement d'innombrables toxicomanes et de la misère qui va avec, et donc mérite la longue peine imposée dans ce cas», a-t-elle ajouté.

En octobre 2009, deux individus ont été interceptés alors qu'ils tentaient de traverser la frontière en taxi. Les hommes et leurs sacs ont été scannés et les douaniers ont constaté la présence de résidu de cocaïne.

Ils auraient alors dit qu'ils étaient entrés illégalement aux États-Unis en traversant la frontière aux États-Unis, à Point Roberts, un petit territoire américain qui se trouve à la pointe sud de la péninsule Tsawwassen, en Colombie-Britannique. Ils ont ensuite pris un vol pour Seattle, puis pour la Californie où ils auraient rencontré Briand.

Les hommes ont finalement pris un vol privé pour revenir dans l'État de Washington avec Briand qui aurait défrayé les coûts.

En décembre 2009, Briand et un coaccusé sont entrés dans l'aéroport de Skagit County et ont été observés avec des sacs lourds qu'ils ont chargés dans une camionnette. Le camion a été arrêté par les forces de l'ordre et un chien de détection de drogue a alerté la présence de stupéfiants.

Un policier a saisi les sacs et les deux hommes ont été autorisés à partir. C'est alors que Briand se serait enfui vers le Canada.

Briand a refusé de revenir aux États-Unis, mais a finalement été arrêté en décembre 2015, puis détenu avant d'être extradé vers les États-Unis en mars 2016.