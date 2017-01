Trump signe un décret contre la loi sur l'Obamacare

20-01-2017 | 22h15

WASHINGTON - Le nouveau président des États-Unis Donald Trump a signé vendredi, dès son entrée à la Maison-Blanche, un décret contre la loi sur l'assurance-maladie «Obamacare», qu'il avait promis d'abroger durant sa campagne, a annoncé la Maison-Blanche.

Il s'agit d'un décret ordonnant aux diverses agences fédérales de «soulager le poids» de cette loi, réforme la plus emblématique de la présidence de Barack Obama, en attendant son abrogation et son remplacement, a expliqué Sean Spicer, porte-parole de l'exécutif.

Les caméras ont été invitées dans le Bureau ovale pour assister à la signature de ce document par le nouveau président républicain.

Cette loi de 2010, honnie des conservateurs en raison de son coût et de sa lourdeur administrative, vise à aider tous les Américains à souscrire à une couverture maladie.

La loi ne peut pas être effacée d'un coup de plume: le Congrès, à majorité républicaine, devra voter, selon un calendrier qui n'a pas encore été annoncé.

Dans le détail, le président ordonne à son administration d'utiliser toutes les marges de manoeuvres possibles pour ne pas appliquer la loi actuelle, via des exemptions et des reports.

Un second texte, un mémorandum, a été signé par le nouveau secrétaire général de la Maison-Blanche, Reince Priebus, ordonnant un gel général des réglementations fédérales jusqu'à ce qu'un nouveau ministre nommé par Donald Trump les approuve.

Ministres confirmés

En fin de journée, le Sénat a confirmé à de très larges majorités les deux premiers ministres du gouvernement Trump: les généraux à la retraite James Mattis (Défense) et John Kelly (Sécurité intérieure). Ils ont prêté serment dans la foulée à la Maison-Blanche.

Le week-end du 45e président américain sera plus calme.

A son agenda officiel, Donald Trump n'a qu'un office oecuménique (National Prayer Service) samedi matin à la cathédrale Nationale de Washington.

Son équipe a annoncé que les premières grandes décisions seraient prises à partir de lundi, peut-être dans les domaines de l'immigration, du climat ou du travail.

Le changement de cap s'annonce ardu pour l'auteur du best-seller The Art of the Deal, qui a promis, avec un sens de la formule qui enchante ses partisans et consterne ses détracteurs, d'être le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé».

La constitution de ses équipes a été difficile tant la victoire a pris le camp républicain par surprise. Les premières semaines pourraient être chaotiques.

Et jamais depuis 40 ans un président américain n'avait pris le pouvoir avec un niveau d'impopularité aussi élevé.

Une grande «Marche des femmes» soutenue par une myriade de groupes progressistes tente une démonstration de force samedi sur le National Mall, sur les lieux mêmes où les spectateurs de l'investiture se sont rassemblés vendredi.

Aussi sur Canoe.ca