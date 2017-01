Le centre de l'Italie, sous la neige, n'en finit plus de trembler

18-01-2017 | 11h41

Une série de secousses allant jusqu'à une magnitude 5,7 a frappé mercredi le centre de l'Italie, réveillant dans une zone touchée actuellement par des chutes de neige historiques le traumatisme des séismes plus puissants d'août et d'octobre.

«Cela a été apocalyptique. Nous sommes restés pétrifiés. La première, puis les autres encore plus fortes, nous avions l'impression que tout s'écroulait autour de nous, les gens hurlaient, c'était terrible», a raconté à l'AFP Nello Patrizi, 63 ans, un éleveur venu contrôler ses vaches dans un champ enneigé près de Montereale.

Une première secousse a eu lieu à 10 h 25, évaluée à 5,3 par le Centre sismologique euro-méditéranéen (CSEM). Une autre, plus forte et plus longue et évaluée à 5,7, a eu lieu à 11 h 14, puis une autre évaluée à 5,3 à 11H25 et encore une de 5,2 à 14 h 33, sans compter plus d'une centaine de répliques.

Les quatre secousses principales ont été nettement ressenties à Rome et dans une grande partie de la péninsule.

«Heureusement, il n'y a pas de victime», a déclaré à la presse le chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni, en visite à Berlin, en annonçant que l'armée, déjà mobilisée dans la région pour aider au déneigement, allait envoyer des renforts, tandis que 850 pompiers sont mobilisés.

Les épicentres ont été localisés entre les communes de Montereale, Capitignano, Campostoto, Barete, Pizzoli et Amatrice, selon la Protection civile, qui tentait d'évaluer les dégâts malgré les difficultés de circulation avec plus d'un mètre de neige.

Amatrice a été la localité la plus touchée par le séisme de 6,0 qui avait fait près de 300 morts le 24 août 2016. Le 26 octobre 2016, deux secousses de 5,5 puis 6,1 légèrement plus au nord avaient fait d'importants dégâts mais pas de victimes, de même qu'une autre secousse de 6,5 le 30 octobre près de Norcia, toujours dans la même zone.

Depuis une dizaine de jours, cette région a de plus subi d'importantes chutes de neige, qui ont fait s'écrouler mardi l'hôpital de campagne provisoire composé de modules gonflables à Amatrice.

«Plus de mots»

Selon la Croix Rouge italienne, des dizaines de personnes, isolées dans des hameaux de la zone, sont coupées du monde à cause de la neige et des secousses. Mardi, la neige avait déjà privé 300 000 foyers d'électricité dans le centre de la péninsule.

«Je ne sais pas si on a fait quelque chose de mal (...). Je n'ai plus de mots», a déclaré à la télévision le maire d'Amatrice, Sergio Pirozzi, expliquant que sa commune affronte ses pires chutes de neige depuis 50 ans et ses températures les plus basses en 25 ans.

Et les nouvelles secousses ont eu raison du clocher de Sant'Agostino à Amatrice, une église du XIVe siècle déjà endommagée par les précédents séismes.

«La situation est dramatique», a assuré à l'agence AGI Stefano Petrucci, maire d'Accumoli, une autre commune frappée en août et désormais surtout préoccupée par la neige. «Les moyens (de déblaiement) sont peu nombreux, certains sont en panne. On ne peut pas faire la guerre avec des arcs et des flèches», a-t-il déploré.

Parmi les dizaines de milliers de sinistrés des séismes de l'année dernière, plus de 10 000 étaient encore hébergés par la Protection civile, selon un dernier bilan lundi, parmi lesquels 450 dans des conteneurs, des préfabriqués ou des caravanes près chez eux et 700 dans des gymnases ou salles polyvalentes de leur commune.

Selon la Coldiretti, le plus gros syndical agricole italien, plusieurs dizaines de vaches, veaux, brebis et agneaux ont péri dans l'écroulement de deux étables mercredi. Dans cette région d'élevage, 600 vaches et 5 000 moutons restent à la merci du froid faute d'abris.

Les secousses ont provoqué des scènes de panique dans les villes environnantes et en particulier à L'Aquila, à quelques dizaines de kilomètres au sud, où un séisme avait fait plus de 300 morts en 2009 mais où aucun dégât n'a été signalé mercredi.

Plusieurs lignes ferroviaires régionales ont été suspendues, remplacées par des services de bus le temps de contrôler les voies, mais la neige rendait les opérations difficiles.

À Rome, des écoles et des bâtiments publics ont été évacués et les trois lignes de métro ont été fermées pendant deux heures pour des vérifications.