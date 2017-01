La femme du tueur d'Orlando inculpée pour complicité

17-01-2017 | 17h28

LOS ANGELES - La veuve d'Omar Mateen, qui a tué 49 personnes dans une boîte de nuit gaie d'Orlando en juin dernier, a été formellement inculpée mardi de complicité avec une organisation terroriste et d'obstruction à la justice.

D'après l'acte d'accusation, Noor Zahi Salman, citoyenne américaine d'origine palestinienne, a «en connaissance de cause aidé Omar Mateen», au moins entre fin avril 2016 et l'attaque du 12 juin, dans sa «tentative d'apporter un soutien et des ressources substantiels» à «une organisation étrangère terroriste, à savoir l'État islamique (EI)».

En outre, Mme Salman, 30 ans, «a volontairement induit en erreur» les enquêteurs de la police de Floride et les agents du FBI, ajoute l'acte d'inculpation obtenu par l'AFP.

Mme Salman, mère d'un un petit garçon de 4 ans avec Omar Mateen, a été arrêtée lundi par le FBI à son domicile à Rodeo, ville située à une quarantaine de kilomètres au nord-est de San Francisco.

Elle a comparu mardi matin devant un tribunal d'Oakland où les charges retenues à son encontre lui ont été signifiées. Une nouvelle audience a été programmée mercredi.

Détention

La jeune femme a été placée en détention à Rodeo, sans que l'on sache si son fils était avec elle. Son dossier devrait être transféré en Floride.

La fusillade du 12 juin 2016 dans le club Pulse a été l'attaque terroriste la plus meurtrière depuis le 11 septembre 2001 aux États-Unis, faisant 49 morts et 53 blessés. L'auteur du massacre a été abattu par les forces de l'ordre.

L'homme, dont les parents ont immigré d'Afghanistan, s'était semble-t-il autoradicalisé en consultant de la propagande jihadiste sur internet.

Dans un entretien en novembre au New York Times, Noor Salman avait dit qu'elle ignorait tout concernant l'attaque. «Je n'approuve pas ce qu'il a fait», avait-elle ajouté.

Des médias avancent que Noor Zahi Salman aurait eu connaissance des intentions criminelles de son mari et l'aurait accompagné au moins une fois lors d'un voyage de reconnaissance dans la boîte de nuit où il a commis sa tuerie, et à une autre occasion quand il est allé acheter des munitions.

