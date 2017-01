Trump peine à dissiper les polémiques avant son investiture

À cinq jours d'une investiture présidentielle qu'il promet «grandiose», Donald Trump et son équipe restaient empêtrés dimanche dans des controverses sur sa légitimité et les accusations d'ingérence de Moscou.

La plus tenace des polémiques était liée à la Russie, mais le président élu faisait également face à des critiques pour avoir attaqué une figure historique du mouvement des droits civiques, en plein week-end de commémoration de Martin Luther King.

Le chef sortant de la CIA, John Brennan, a estimé dimanche «révoltant» que Donald Trump ait assimilé le travail des agences de renseignement américaines à des comportements en vigueur sous l'Allemagne nazie.

«Je trouve révoltant d'assimiler le monde du renseignement à l'Allemagne (nazie)», a déclaré M. Brennan sur Fox News.

Dans un nouveau tweet dimanche après-midi, il a exigé des excuses des responsables américains du renseignement et des médias.

«Ces chefs du renseignement ont fait une erreur et, quand on fait une erreur, on doit S'EXCUSER. Les médias devraient également s'excuser», a-t-il écrit.

about that...Those Intelligence chiefs made a mistake here, & when people make mistakes, they should APOLOGIZE." Media should also apologize