Chasse à l'homme à Orlando après la mort de deux policiers

MIAMI - Une policière a été tuée par balles lundi en Floride, dans le sud-est des États-Unis, par un meurtrier présumé activement recherché par la police, qui a perdu un autre agent dans un accident de moto lors de cette chasse à l'homme.

«La policière Debra Clayton, qui travaillait depuis 17 ans pour la police d'Orlando, est décédée aujourd'hui vers 07H40», a annoncé le chef de la police de la ville, John Mina, lors d'une conférence de presse.

Master Sgt. Debra Clayton, wkd dayshift patrol, will be missed beyond words. She always had a smile/high five 4 every/kid she came across. pic.twitter.com/XUp1Z2RcFY