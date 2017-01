Fort Lauderdale: Esteban Santiago est formellement accusé

08-01-2017 | 12h07

FORT LAUDERDALE, Floride - Esteban Santiago Ruiz, 26 ans, a été officiellement accusé en lien avec la tuerie de vendredi à l'Aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood, a annoncé le bureau du Procureur fédéral (U.S. Attorney) du District sud de la Floride, en début de soirée samedi.

Il est notamment accusé en vertu de la législation fédérale américaine d'avoir commis un acte de violence causant des blessures sérieuses, d'avoir utilisé et transporté une arme à feu en lien avec un crime violent, et d'avoir causé la mort via l'utilisation d'une arme à feu.

Santiago risque la peine de mort ou l'emprisonnement à vie s'il est reconnu coupable, a précisé le bureau du Procureur, ajoutant que l'homme est accusé d'avoir tué cinq personnes et d'en avoir blessé six autres.

Le communiqué de presse des autorités judiciaires ne fait aucune mention d'un crime terroriste, politique ou religieux.

«À mesure que l'enquête progressera, nous continuerons de suivre toutes les pistes et [d'amasser] toutes les preuves dans ce dossier», mentionne toutefois le document.

La comparution initiale d'Esteban Santiago est prévue pour lundi à 11 h, devant la juge fédérale Alicia O. Valle, à Fort Lauderdale.