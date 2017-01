Trois victimes de Fort Lauderdale identifiées

07-01-2017 | 18h01

Les identités de trois des cinq personnes qui ont perdu la vie dans la tuerie de l'aéroport de Fort Lauderdale ont été révélées samedi par des proches et relayées par les médias, en attendant la liste officielle devant provenir des autorités.

Une des trois victimes identifiées est un homme de l'Iowa, Michael Oehme. L'homme de 57 ans s'en allait en croisière avec son épouse, Kari Oehme, qui a elle aussi été atteinte par le tireur. Blessée à l'épaule, la vie de la femme de 55 ans n'est toutefois pas en danger.

Terry Andres, un homme de 62 ans de la Virginie, est également tombé sous les balles d'Esteban Santiago. Le résident de la Virginie commençait ses vacances avec sa femme lorsque l'horreur a frappé. Par miracle, sa conjointe a réussi à s'échapper et n'a subi aucune blessure. C'est la fille du couple qui a confirmé le décès de son père.

Olga Woltering, une retraitée d'Atlanta âgée de 84 ans, n'a malheureusement pas eu plus de chance. Celle qui s'apprêtait à partir en croisière pour célébrer les 90 ans de son mari a elle aussi trouvé la mort à l'aéroport de Fort Lauderdale. La Transfiguration Catholic Church, dont elle faisait partie, a annoncé la triste nouvelle sur sa page Facebook. «Olga est l'une des femmes les plus joyeuses, aimantes, attentionnées et engagées que je n'ai jamais rencontrées», a d'ailleurs déclaré le père Fernando Molina-Restrepo.

Le bureau du shérif local a indiqué samedi que l'enquête sur l'événement était du resort du FBI et que les noms des personnes décédées seront publiés une fois que le FBI aura averti toutes les familles.