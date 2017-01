Trump veut se rapprocher de Moscou et rassurer les républicains

07-01-2017 | 14h14

WASHINGTON, États-Unis - Donald Trump a redit samedi sa volonté de rapprochement avec Moscou mais a dans le même temps nommé comme maître espion un élu visé par des sanctions russes, un geste qui devrait rassurer ceux qui soupçonnent une indulgence du président élu envers la Russie.

«Avoir une bonne relation avec la Russie est une bonne chose, pas une mauvaise chose. Seuls les gens "stupides", ou les imbéciles penseraient que c'est mal!», a-t-il indiqué dans une série de messages sur Twitter samedi matin.

Une position qui va à l'encontre de celle de nombreux élus républicains, historiquement hostiles à Moscou.

«Nous avons assez de problèmes à travers le monde sans en rajouter un autre. Quand je serai président, la Russie nous respectera beaucoup plus que maintenant et nos deux pays vont, peut-être, travailler ensemble pour résoudre certains des grands problèmes pressants de ce monde», a-t-il aussi écrit.

Mais la ligne de conduite du président élu reste difficile à décrypter car en même temps qu'il redisait son envie de travailler avec Moscou, il annonçait la nomination au poste stratégique de directeur du renseignement national de Dan Coats, qui est visé par des sanctions russes.

L'ancien sénateur de 73 ans «guidera la vigilance permanente de mon administration envers ceux qui cherchent à nous nuire», a souligné Donald Trump. «Je suis certain que le sénateur Dan Coats est le bon choix».

Cette nomination est très sensible pour le milliardaire populiste, en pleine polémique avec les services de renseignement américains sur les cyberattaques attribuées à la Russie durant l'élection américaine.

M. Trump a fait publiquement part de son scepticisme sur cette ingérence, alors que le renseignement a publié vendredi un rapport accusant nommément Vladimir Poutine d'avoir lancé des opérations de désinformation et de piratage pour faire élire le magnat de l'immobilier et dénigrer Hillary Clinton.

Le républicain est revenu à la charge samedi, toujours sur Twitter, pour dénoncer «la grave négligence» du parti démocrate qui a permis selon lui à des pirates de dérober des milliers de messages de hauts responsables du parti.

Interdit de séjour en Russie

«Les renseignements indiquent très fortement qu'il n'y a absolument aucune preuve que le piratage ait affecté les résultats de l'élection. Les urnes électroniques pas touchées!» a aussi écrit M. Trump.

Le choix de Dan Coats, sénateur républicain sortant de l'Indiana, comme maître-espion devrait rassurer tous ceux qui craignent que le président élu ne se montre trop faible envers la Russie.

Dan Coats est l'un des six sénateurs américains et trois responsables de la Maison Blanche interdits de séjour en Russie par Moscou en 2014, en représailles aux sanctions américaines après l'invasion de la Crimée.

À l'époque, le sénateur s'était dit «honoré» d'être ainsi pris pour cible par le Kremlin.

Le directeur du renseignement, dont le poste a été créé après les attentats du 11-Septembre, coordonne l'activité des 16 agences de renseignement américaines, dont la CIA, le FBI ou la NSA.

Sans avoir à proprement parler d'autorité sur ces agences, il s'assure que l'information circule entre elles et qu'elles ne dupliquent pas leurs efforts. Son bureau est aussi chargé d'élaborer chaque jour le briefing confidentiel au président américain.

James Clapper, le détenteur du poste depuis 2010, vieux briscard du renseignement, a mis en garde en termes voilés le président élu contre toute polémique publique avec ses services de renseignement, après que le milliardaire a brocardé les analystes américains pour s'être trompés sur l'existence d'armes de destruction massive dans l'Irak de Saddam Hussein.

Dan Coats, qui était membre de la commission du Renseignement au Sénat, a aussi été ambassadeur en Allemagne de 2001 à 2005, sous l'administration de George W. Bush.