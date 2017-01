Fort Lauderdale: «Tout le monde courait, c'était l'enfer!»

06-01-2017 | 16h21

FORT LAUDERDALE - «C'était l'enfer. J'ai pris ma femme par le bras et on s'est mis à courir. Les gens criaient "run for your life" (courez pour avoir la vie sauve)», a confié Alexander Schiefke, encore sur l'adrénaline dans les instants qui ont suivi les coups de feu tirés dans l'aéroport de Fort Lauderdale.

Le Québécois, qui se trouve à l'aéroport floridien en compagnie de sa conjointe, a raconté en entrevue à LCN comment la panique s'est emparée des voyageurs.

«Ça tire dans le stationnement»

Coincé dans le terminal 2 de l'aéroport de Fort Lauderdale en Floride où une fusillade a fait au moins cinq morts et huit blessés vendredi après-midi, un Québécois a pu témoigner de ce qu'il a vécu, de minute en minute.

«Ils viennent de nous faire nous coucher par terre parce que ça tire dans le stationnement», a raconté Mathieu Vadeboncoeur à TVA Nouvelles alors qu'il était caché dans le rayon confiserie d'une boutique de l'aéroport.

«J'ai pris mon fils par la main et on s'est mis à courir»

Catherine Vachon se trouvait à l'étage des départs lorsque les coups de feu ont retenti à l'aéroport de Fort Lauderdale, où au moins cinq personnes ont perdu la vie, vendredi.

La Québécoise, qui se rend en Floride plusieurs fois par année, venait juste de revenir à son condo, dans le secteur de Fort Lauderdale, lorsque TVA Nouvelles l'a jointe au téléphone.

