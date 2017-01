Le Congrès américain certifie l'élection de Donald Trump

06-01-2017 | 14h10

WASHINGTON, États-Unis - Près de deux mois après le scrutin du 8 novembre, le Congrès a certifié vendredi l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche, malgré les perturbations créées par des élus démocrates et des manifestants.

Le vice-président sortant Joe Biden, qui fait également office de président du Sénat, a conduit vendredi une session conjointe des deux chambres du Congrès afin de confirmer le nombre de grands électeurs obtenus par Donald Trump et sa rivale démocrate, Hillary Clinton.

Le président des États-Unis n'est pas élu directement par les Américains, mais au suffrage indirect, par un collège de grands électeurs désignés par les électeurs en novembre, et qui se sont réunis le 19 décembre dans chacun des 50 Etats fédérés.

Les voix de ces grands électeurs devaient encore être comptées: Donald Trump en a obtenu 304 contre 227 pour Hillary Clinton. Il en fallait 270 pour être élu.

Mike Pence a également été élu vice-président, avec 305 grands électeurs.

Le 19 décembre, deux grands électeurs républicains ont fait défection en votant pour d'autres candidats que Donald Trump (Ron Paul et John Kasich). Cinq grands électeurs démocrates se sont rebellés et ont voté pour Bernie Sanders, Colin Powell (3 voix) et un militant des droits amérindiens, Faith Spotted Eagle.

Rien n'empêche dans la Constitution les grands électeurs de voter pour un autre candidat que celui qu'ils représentaient devant les électeurs, une faille béante qui a conduit à de nombreux appels à la réforme de ce corps archaïque.

La procédure a été interrompue à de nombreuses reprises par les objections d'élus démocrates pour des motifs tels que les interférences attribuées à la Russie pendant la campagne, des violations présumées de droits civiques, le dysfonctionnement d'urnes électroniques ou la contestation du statut de certains grands électeurs.

Joe Biden, frappant son maillet, a rejeté toutes ces objections au motif qu'aucune n'était signée par un élu de chaque chambre, comme le prévoit la loi fédérale (aucun sénateur démocrate ne s'est joint aux protestations). Les micros de certains élus contestant la procédure ont été coupés.

«C'est fini», a lâché Joe Biden, déclenchant les rires et applaudissements des élus républicains. «Il n'y a pas de débat. C'est interdit».

Un par un, les résultats de chaque Etat ont été lus dans l'hémicycle de la Chambre des représentants, Joe Biden gérant la séance depuis la tribune, au-dessus de laquelle les mots «In God We Trust» sont gravés sur un épistyle.

À la fin de la séance, au moins trois manifestants ont protesté bruyamment depuis les tribunes du public, avant d'être prestement expulsés.

Donald Trump pourra donc prêter serment comme le prévoit la Constitution le 20 janvier, à midi. La cérémonie d'investiture aura lieu au Capitole.