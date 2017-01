Fusillade à l'aéroport de Fort Lauderdale

MIAMI - Un homme a ouvert le feu vendredi dans l'aéroport international de Fort Lauderdale en Floride, dans le sud-est des États-Unis, faisant une dizaine de victimes avant d'être interpellé, ont rapporté les médias américains.

Les témoins ont décrit des voyageurs fuyant en courant, d'autres étant regroupés sur le tarmac de l'aéroport, selon des images télévisées diffusées en direct. Les faits se sont déroulés dans la zone de récupération des bagages, a indiqué l'aéroport.

«Des tirs viennent de retentir. Tout le monde court», a tweeté l'ancien porte-parole de George W. Bush, Ari Fleischer, qui se trouvait lui-même sur place.

De nombreux véhicules de secours et de la police ont été déployés, selon des images diffusées par les chaînes d'information américaines.

Shots fired at FLL airport. Guy is bleeding profusely. Supposedly others are shot on the lower level at Delta Term 2. pic.twitter.com/UcL73Y8yGx