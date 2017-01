Canada: l'ambassadeur américain renvoyé par Trump

OTTAWA - L'ambassadeur des États-Unis au Canada a annoncé, sur le réseau social Twitter, qu'il quittait ses fonctions, le 20 janvier prochain, soit la date d'entrée en fonction officielle du président élu Donald Trump.

«Comme demandé, je démissionnerai de mon poste le 20 janvier. Ma conjointe et moi allons quitter le jour même ou autour de cette date», a écrit Bruce Heyman, vendredi.

As requested I have resigned as US Ambassador to Canada effective 1/20. @vshey & I will depart on or around that date. #cdnpoli #uscanada