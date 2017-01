Procès de Dylann Roof: des victimes endeuillées témoignent

05-01-2017 | 19h26

Cinq femmes endeuillées par la tuerie perpétrée par l'Américain Dylann Roof dans une église noire de Caroline du Sud ont livré jeudi des témoignages poignants au procès du jeune homme, dont la peine doit bientôt être déterminée.

L'une après l'autre, ces proches de victimes ont détaillé comment leur famille avait été irrémédiablement meurtrie par l'attaque raciste commise en juin 2015 par le jeune homme d'alors 21 ans, au nom de sa conviction d'une suprématie de la race blanche.

Bethane Middleton-Brown a décrit comment elle fut réveillée au milieu de la nuit par l'appel téléphonique d'un proche lui annonçant la mort de sa soeur, Depayne Middleton, mère de quatre filles.

«J'ai lâché le combiné et j'ai commencé à tressauter», a-t-elle relaté. «Puis je me suis affaissée au sol, où je suis restée deux heures à pleurer. Je ne pouvais plus bouger».

Tout autant dévastée, Camryn Singleton a évoqué la mort brutale de sa mère, Sharonda Coleman-Singleton, criblée de balles par Dylann Roof.

«J'aimerais tant qu'elle revienne. J'aimerais qu'elle soit là», a confié la lycéenne, suscitant une vive émotion dans la salle d'audience.

Déclaré coupable mi-décembre des meurtres de neuf paroissiens noirs de l'église méthodiste de l'Emanuel à Charleston, Dylann Roof comparaît depuis mercredi pour la seconde phase de son procès, celle de la détermination de sa peine, devant un tribunal fédéral de cette même ville.

Roof, qui glorifie le nazisme et l'apartheid, encourt la peine de mort. Il n'a pour l'heure exprimé aucun regret.

Les procureurs comptent appeler à la barre pas moins de 38 témoins, survivants du carnage, proches des personnes abattues ou experts, qui ont déjà pour certains livré des éléments accablants à l'encontre de Dylann Roof.

Face à cette succession de déclarations insistant sur la violence et l'injustice de ses crimes, Dylann Roof, qui a choisi d'assurer lui-même sa défense, a déposé un recours jeudi auprès du juge présidant les débats, exigeant que ces témoignages soient limités.

Le juge Richard Gergel lui a donné raison sur ce point. «J'estime que la défense soulève un argument valable, c'est trop», a-t-il déclaré, en appelant l'accusation à maintenir la «rationalité du processus» des débats contradictoires.

Dylann Roof, qui a aujourd'hui 22 ans, a de son côté exclu de faire citer des témoins en sa faveur.

Les 12 jurés rendront leur verdict dans quelques jours. Celui-ci sera soit la peine de mort, soit la réclusion à perpétuité réelle.

L'État de Caroline du Sud jugera aussi Dylann Roof, lors d'un procès distinct. Il encourra de nouveau la peine capitale.