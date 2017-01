Quatre arrestations après des sévices en direct sur Facebook

La police de Chicago, dans le nord-est des États-Unis, a annoncé avoir arrêté quatre personnes après la diffusion d'une vidéo où on les voit maltraiter un jeune homme en criant des insultes à connotation raciste.

Les suspects, qui sont noirs, et la victime, qui est blanche, sont tous de jeunes adultes.

La vidéo, diffusée sur Facebook Live et qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, montre les quatre suspects en train de maltraiter le jeune homme apparemment attaché.

Regarding the disturbing video that surfaced on social media of a battery: Incident is under investigation/suspects are being questioned pic.twitter.com/GGi3qs9rGv