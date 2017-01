New York: un train de banlieue déraille, 30 blessés

04-01-2017 | 09h47

NEW YORK - Un train de banlieue a déraillé mercredi matin à Brooklyn dans New York, faisant une trentaine de blessés légers, selon un bilan encore provisoire.

Le train de la compagnie Long Island Rail Road (LIRR) s'est écrasé vers 08h30, en pleine heure de pointe, sur les butoirs de l'Atlantic Terminal situé au coeur de Brooklyn.

Selon la chaîne de télévision locale New York 1 et quelques témoignages diffusés sur Twitter par des passagers du train, l'accident aurait fait une trentaine de blessés légers, soignés pour la plupart sur place par les services d'urgence.

«Mon train LIRR s'est écrasé à l'Atlantic Terminal, c'est fou, il semble qu'il n'y ait que quelques blessés légers», a tweeté Aaron Neufeld, en ajoutant quelques photos montrant notamment une personne au sol et une porte de train cassée.

Les accidents de train ne pas rares aux États-Unis. Le 29 septembre, un train de banlieue avait déraillé à l'heure de pointe en entrant dans la gare d'Hoboken (New Jersey), tout près de New York, faisant un mort et 114 blessés.

L'enquête sur cet accident n'est pas encore terminée. On sait seulement pour l'instant que le train roulait beaucoup trop vite à son arrivée en gare.