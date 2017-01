Chili: gigantesque incendie de forêt à Valparaiso

02-01-2017 | 18h53

L'alerte rouge a été déclenchée à Valparaiso lundi face au gigantesque incendie qui a commencé à ronger l'une des collines du grand port chilien, où plusieurs sinistres ont déjà eu lieu ces dernières années.

Le feu, qui s'est déclaré au sud de Valparaiso, sur la commune de Laguna Verde, a déjà détruit 50 hectares de forêt et au moins cinq habitations, faisant un blessé, a précisé le Bureau national des situations d'urgence (Onemi).

Les températures élevées et un vent fort ont facilité la progression des flammes. Un impressionnant nuage de fumée était visible de partout dans cette ville escarpée classée au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2003, à 120 km à l'ouest de la capitale Santiago. Chaque année, des milliers de touristes viennent y admirer ses maisons colorées bâties sur une quarantaine de collines.

Quelque 200 personnes ont été évacuées et la compagnie d'électricité a coupé le courant, par précaution, à près de 48 000 usagers.

Deux bombardiers d'eau, quatre hélicoptères et des centaines de pompiers étaient déployés sur le terrain pour lutter contre les flammes.

La topographie de la ville, étalée sur une quarantaine de collines, et dont les quartiers sont souvent desservis par un labyrinthe de ruelles ou d'interminables escaliers, rend d'autant plus difficile leur travail.

En mars 2015, un incendie de forêt sur l'une des collines de Valparaiso, «la perle du Pacifique», avait tué une personne et détruit quelque 600 hectares. Début 2014, un violent incendie dans le même secteur avait provoqué la mort de 15 personnes et détruit quelque 3000 maisons, affectant plus de 12 000 personnes.