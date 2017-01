L'identité de la Canadienne tuée à Istanbul révélée

La victime canadienne de l'attentat survenu dans une discothèque d'Istanbul, lors du réveillon du jour de l'An, est une jeune mère de Milton, en Ontario, ont rapporté plusieurs médias, lundi.

Selon le quotidien The Globe and Mail, Alaa Al-Muhandis serait l'une des 39 victimes tombées sous les balles d'un terroriste, qui a ouvert le feu dans une boîte de nuit en Turquie, dimanche. Mme Al-Muhandis était mère de deux jeunes enfants.

La députée Lisa Raitt, dont la circonscription couvre la localité de Milton, a exprimé ses condoléances à la famille de la victime sur les réseaux sociaux.

«Nous n'avons jamais pensé qu'un tel événement pourrait nous toucher à Milton», a-t-elle écrit sur Twitter.

My sincere condolences to Alaa Al-Muhandis's family and neighbours. We never think that something like this can happen to us in Milton. 1/2 https://t.co/9B3Bb61UTI