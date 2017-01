La France décore des héros de l'attentat de Nice

AFP 01-01-2017 | 05h15

PARIS, France - Pompiers, policiers, médecins, civils: la France a décoré dimanche 22 personnes intervenues lors de l'attentat de Nice le 14 juillet dernier, pour stopper le conducteur du camion meurtrier ou pour secourir des victimes.

Dans cette promotion spéciale de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite consacrée à l'attentat de Nice, qui avait fait 86 morts et plus de 400 blessés le soir de la Fête nationale, figurent des citoyens qui avaient courageusement tenté d'arrêter le camion-bélier lancé sur la foule.

Parmi eux, un homme qui avait jeté son scooter contre le poids lourd avant de s'accrocher à la cabine et de frapper le conducteur à plusieurs reprises, sans succès. «J'étais prêt à mourir», a raconté à la presse Franck Terrier, qui avait fini par prendre «un coup de crosse sur la tête».

Autre «héros» décoré: un cycliste qui s'était lui agrippé à la portière du camion sans parvenir à l'ouvrir. Sont aussi distingués deux agents de police, pour avoir «poursuivi à pied et neutralisé le conducteur du camion à l'aide de leur arme de service au péril de leur vie».

L'attentat de Nice a été commis par le Tunisien Mohamed Lahouaiej Bouhlel et revendiqué par l'organisation Etat islamique (EI). Le tueur avait ouvert le feu sur des policiers avant d'être abattu.

Fondée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales françaises. Elle compte environ 93 000 membres. L'ordre national du Mérite est le second ordre national.