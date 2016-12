L'ONU et le conflit syrien: la fin des échecs?

31-12-2016 | 17h42

Rappel des principales initiatives des Nations unies depuis le début du conflit en mars 2011 en Syrie, après l'adoption samedi par le Conseil de sécurité d'une résolution soutenant le plan russo-turc pour un cessez-le-feu et des négociations.

Plan Kofi Annan

Le 21 mars 2012, le Conseil de sécurité adopte une déclaration pour soutenir le plan du médiateur de l'ONU Kofi Annan, prévoyant une cessation des combats et une transition politique.

Le 14 avril, il adopte à l'unanimité sa première résolution (2042) sur la Syrie. Celle-ci autorise l'envoi de 30 observateurs non armés pour surveiller le cessez-le-feu, entré en vigueur deux jours auparavant, mais aussitôt violé. Moscou et Pékin avaient mis leur veto à deux précédentes résolutions.

Le 21 avril, une 2e résolution (2043) élargit la mission à 300 observateurs.

Mais dès le 2 août, Kofi Annan démissionne, fustigeant le manque de soutien des grandes puissances. Deux semaines plus tard, l'ONU met fin à la mission de ses observateurs.

Lakhdar Brahimi jette l'éponge à son tour

Le 17 août 2012, l'ex-ministre algérien des Affaires étrangères Lakhdar Brahimi accepte de prendre le relais de Kofi Annan comme médiateur international.

Début septembre, il prend officiellement ses fonctions et appelle «toutes les parties à cesser la violence», tout en jugeant que le gouvernement assume «une plus grande responsabilité» dans l'arrêt des hostilités.

En janvier et février 2014, il organise à Genève les premières négociations directes entre gouvernement et opposition, sous la houlette des États-Unis et de la Russie. Mais les pourparlers s'achèvent sans résultat concret.

En mai, Lakhdar Brahimi démissionne, après moins de deux ans d'efforts infructueux.

Staffan de Mistura, nouveau médiateur

Le 10 juillet 2014, le secrétaire général de l'ONU confirme la nomination du diplomate italo-suédois Staffan de Mistura pour succéder à Lakhdar Brahimi comme médiateur dans le conflit.

Le 18 décembre 2015, les 15 membres du Conseil de sécurité adoptent une résolution (2254) établissant une feuille de route pour une solution politique.

Outre des négociations opposition-régime et un cessez-le-feu, le texte prévoit un gouvernement de transition et des élections.

En mars-avril 2016, trois rounds de négociations indirectes entre le régime et des groupes de l'opposition, supervisés par Staffan de Mistura, se tiennent à Genève. Mais ils bloquent notamment sur les modalités d'une transition.

Sixième veto russe

Le 5 décembre 2016, la Russie et la Chine mettent leur veto à une résolution demandant une trêve à Alep, où le régime a lancé à la mi-novembre une violente offensive pour reprendre les quartiers rebelles.

C'est la sixième fois que la Russie, alliée du régime du président Bachar al-Assad, bloque ainsi une résolution du Conseil sur la Syrie depuis le début du conflit, et la 5e fois pour la Chine.

Le 22 décembre, le régime annonce avoir repris le contrôle total d'Alep, après la sortie du dernier convoi de rebelles et de civils d'Alep-Est.

Initiative russo-turque

Le 29 décembre, le président russe Vladimir Poutine annonce un accord de cessez-le-feu entre le régime et l'opposition armée, après plusieurs rencontres en Turquie, soutien de la rébellion, entre émissaires russes et représentants rebelles.

Le 30 décembre, l'ambassadeur russe à l'ONU Vitali Tchourkine indique avoir soumis »un bref projet (de résolution) pour entériner» le plan russo-turc prévoyant une cessation des hostilités et des négociations de paix à Astana (Kazakhstan) «fin janvier».

Le 31 décembre, le Conseil de sécurité adopte à l'unanimité une résolution soutenant l'initiative russo-turque, mais sans en entériner les modalités. Ce texte de compromis adopté à l'issue de consultations à huis clos, indique que le Conseil «accueille avec satisfaction et soutient les efforts» de paix de Moscou et d'Ankara et qu'il «prend note» de l'accord qu'ils ont conclu le 29 décembre.