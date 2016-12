Trump souhaite la bonne année à ses «nombreux ennemis»

Le président élu des États-Unis Donald Trump a présenté samedi sur Twitter ses voeux pour la nouvelle année, y compris à ses «nombreux ennemis», qu'il n'a toutefois pas nommés.

«Bonne année à tous, même à mes nombreux ennemis et ceux qui m'ont combattu et perdu si largement qu'ils ne savent plus quoi faire. Amour!», a écrit le futur président américain sur le réseau social, son canal de communication préféré.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!