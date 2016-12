Donald Trump remercie Donald Trump

C'est bien connu, le prochain président des États-Unis Donald Trump ne manque pas d'estime de soi. Il en a rajouté une couche mardi soir en se remerciant lui-même pour une bonne nouvelle économique annoncée dans la journée.



L'indice de confiance des consommateurs a en effet grimpé en décembre à un niveau jamais vu depuis 2001, selon les chiffres du Conference Board rapportés dans une dépêche de l'agence de presse économique Bloomberg.

Dans un court message publié sur Twitter, le président élu n'a pas hésité à s'attribuer tous les mérites de ce regain d'optimisme chez nos voisins du sud.

«L'indice américain de confiance des consommateurs de décembre a grimpé de quatre points à 113,7, LE PLUS HAUT NIVEAU EN PLUS DE 15 ANS! Merci Donald!», a-t-il proclamé mardi soir sur le réseau social.

The U.S. Consumer Confidence Index for December surged nearly four points to 113.7, THE HIGHEST LEVEL IN MORE THAN 15 YEARS! Thanks Donald!